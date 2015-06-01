​Во Франции состоится диалог между властью и мусульманским населением страны

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Во Франции состоится диалог между властями страны и мусульманами, проживающими здесь. Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", Исламский совет Франции (CFCM) объявил о том, что организует 15 июня первую встречу под названием "Исламский диалог" с участием высокопоставленных правительственных чиновников.

По словам представителя Исламского Совета Абдаллаха Зекри, встреча состоится в Министерстве внутренних дел и на ней со вступительной речью выступит премьер-министр Мануэль Вальс.

С другой стороны, с участниками совета в Парижской мечети встретится министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.

В рамках этих мероприятий планируется обсуждение таких вопросов, как обучение имамов, безопасность мест для молитв, и других проблем, с которыми мусульмане, проживающие в этой стране, сталкиваются в своей повседневной жизни.