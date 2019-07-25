Во Франции собрали почти 270 миллионов евро на реконструкцию Нотр-Дама

Сумма пожертвований, собранных четырьмя французскими фондами на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел пожар, составляет почти 270 миллионов евро, в сборе средств принимали участие сотни тысяч доноров из более 150 стран.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данных фондов.

После разрушительного пожара в Нотр-Даме 15 апреля власти Франции объявили о сборе средств на проведение работ по реконструкции. Сбором пожертвований уполномочены заниматься четыре французские организации: "Фонд Нотр-Дам" (Fondation Notre-Dame), "Центр национальных памятников" (Centre des monuments nationaux), "Фонд Франции" (Fondation de France) и "Фонд наследия" (Fondation du Patrimoine). Последний остановил сбор средств спустя месяц после пожара.

По сообщениям французских СМИ, общая сумма пожертвований, которые ранее обещали перечислить ряд крупных компаний и бизнесменов, составляет от 800 миллионов до миллиарда евро. По оценкам ряда экспертов, на восстановление собора может потребоваться несколько сотен миллионов евро.

"Мы получили 221 миллион евро от 230 тысяч жертвователей из 152 стран", - сказала глава пресс-службы "Фонда наследия" Лоранс Леви.

Она отметила, что в числе пожертвований - 100 миллионов евро, перечисленных французской нефтегазовой компанией Total. "54 миллиона – это сумма пожертвований частных лиц, остальное – это пожертвования других компаний", - рассказала представительница фонда.