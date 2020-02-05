Во Франции скончались 26 человек, объявлена эпидемия

Во Франции заявили о распространении эпидемии на всей материковой территории страны.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в бюллетене Национального агентства общественного здоровья страны (Santé publique France).

"С 4 ноября 2019 года были зафиксированы 311 тяжелых случаев заболевания гриппом, причем 49 из них - в начале февраля… Двадцать шесть человек скончались: трое детей в возрасте до 15 лет, 12 человек в возрасте 15-64 лет и 11 человек в возрасте от 65 лет и выше", - говорится в документе.

"К настоящему времени эпидемия затронула всю материковую часть страны. Также она объявлена на Антильских островах, а на Реюньоне она уже завершилась.

Активность гриппа продемонстрировала значительный рост во всех регионах метрополии в начале февраля. Все регионы теперь находятся в стадии эпидемии", - следует из бюллетеня.