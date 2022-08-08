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Во Франции ожидают четвертую волну аномальной жары

Во Франции ожидают четвертую волну аномальной жары Во Франции на этой неделе и до 15 августа ожидается новая, четвертая волна аномальной жары.
Другие страны
8 августа 2022 г. 13:14
Во Франции ожидают четвертую волну аномальной жары

Во Франции на этой неделе и до 15 августа ожидается новая, четвертая волна аномальной жары.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Le Figaro.

Жара установится с 8 августа на юге страны, а к выходным охватит всю территорию, усугубив продолжающуюся засуху и увеличивая риски природных пожаров.

С середины недели на юге Франции температура может достигать 40 градусов. На западе прогнозируют местами до 39 градусов, на значительной части остальной территории страны - до 34-35 градусов.

К началу следующей недели метеорологи ожидают понижение температуры при росте вероятности сильных гроз. Менее вероятным они считают сценарий, при котором воздушные массы из Атлантики вытеснят жару уже на этой неделе.

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