Во Франции ограбили музей фарфора, ущерб оценивается в 9,5 млн евро

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 13:56
    Во Франции из Национального музея фарфора Адриена Дюбуше были похищены два предмета китайского фарфора, ущерб оценивается в 9,5 млн евро.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на французские СМИ.

    По данным полиции и префектуры Верхней Вьенна (на западе Франции), украденные экспонаты принадлежали частной коллекции и были предоставлены для временной выставки.

    Также отмечается, что ограбление произошло в ночь со среды на четверг.

    Согласно информации на сайте музея, его собрание насчитывает около 18 тысяч произведений, включая крупнейшую публичную коллекцию лиможского фарфора.

