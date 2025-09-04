Во Франции ограбили музей фарфора, ущерб оценивается в 9,5 млн евро

Во Франции из Национального музея фарфора Адриена Дюбуше были похищены два предмета китайского фарфора, ущерб оценивается в 9,5 млн евро.

Об этом Report сообщает со ссылкой на французские СМИ.

По данным полиции и префектуры Верхней Вьенна (на западе Франции), украденные экспонаты принадлежали частной коллекции и были предоставлены для временной выставки.

Также отмечается, что ограбление произошло в ночь со среды на четверг.

Согласно информации на сайте музея, его собрание насчитывает около 18 тысяч произведений, включая крупнейшую публичную коллекцию лиможского фарфора.