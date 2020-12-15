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Во Франции начался второй этап выхода из карантина

Во Франции начался второй этап выхода из карантина Второй этап отмены карантинных мер во Франции, который официально начинается во вторник, сопровождается введением комендантского часа.
Другие страны
15 декабря 2020 г. 07:04
Во Франции начался второй этап выхода из карантина

Второй этап отмены карантинных мер во Франции, который официально начинается во вторник, сопровождается введением комендантского часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он будет действовать с 20:00 до 06:00 по парижскому времени.

"Эта новая фаза... займет не менее семи недель", - сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе правительства.

Власти сохранили ряд своих обещаний населению в той части, которая касается свободы передвижения в дневные часы. В светлое время суток жителям страны больше не понадобится соблюдать лимит по часам и расстоянию при выходе на улицу. Возможны отныне и поездки в другие регионы. Французы смогут также навещать в течение дня пожилых родственников в домах престарелых.

Комендантский час будет действовать во Франции в течение ближайших 36 дней. Эта мера, по словам специалистов, необходима, чтобы избежать нового пика пандемии. Комендантский час будет начинаться на 60 минут раньше, чем это первоначально планировалось.

Цель этого распоряжения, согласно разъяснению властей, состоит в том, чтобы максимально ограничить выход людей на улицы именно в вечерние часы и воспрепятствовать тем самым проведению корпоративных и молодежных встреч в канун новогодних праздников.

Торговые служащие смогут передвигаться по улицам и после наступления комендантского часа, предъявив специальный пропуск. Но сами магазины будут работать строго до 20:00. Рестораны, кафе и бары по-прежнему закрыты. Несмотря на протесты владельцев, они смогут принимать посетителей не ранее 20 января.

Музеи, театры и кинотеатры не получили, вопреки ожиданиям, разрешения возобновить сейчас свою работу. Они не смогут принимать зрителей еще несколько недель, несмотря на предусмотренное ограничение количества мест в залах и обязательное ношение публикой защитных масок.

Несоблюдение комендантского часа будет караться штрафом в 135 евро. Его многократное нарушение угрожает повлечь за собой даже тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Лишь в один из 36 дней, на которые он вводится, французы вправе не соблюдать комендантский час. В сочельник 24 декабря, когда Франция встречает праздник Рождества, они смогут пойти в гости или принять родных дома. Но за праздничным столом в любом случае не должны собираться вместе более шести взрослых.

Ограничения действуют и при проведении церковных служб. Согласно предписаниям властей, число участников должно составлять не более 30 человек. Это распоряжение вызвало критику со стороны Конференции католических епископов Франции, увидевших в нем вмешательство в дела конфессий, но правительство было непреклонно и оставило свое решение в силе, сославшись на продолжение эпидемии.

Вопреки надеждам молодежи, комендантский час во Франции будет действовать даже в новогоднюю ночь. Таким образом, предвкушаемая многими встреча Нового года на Елисейских полях не состоится.

Но есть и приятные сюрпризы. В последнее время все чаще высказывались опасения, что комендантский час будет начинаться уже с 17:00. Его введение с 20:00 воспринято многими как подарок.

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