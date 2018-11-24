Во Франции мужчина в желтом жилете угрожает взорвать заправку

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ На западе Франции в городе Анже мужчина в желтом жилете угрожает взорвать гранату на заправочной станции, передает RT со ссылкой на главу МВД страны Кристофа Кастанера. Согласно информации, мужчина требует встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Report.

На место пришествия прибыли полицейские, из опасной зоны эвакуировали людей. По словам министра, желтый флуоресцентный жилет похож на те, которые носили участники акций протеста против повышения цен на топливо. Мужчина утверждает, что у него есть еще взрывные устройства, он требует встречи с Макроном.