Во Франции призывают вынести вотум недоверия правительству

Французская ультраправая партия "Национальное объединение" собирается вынести вотум недоверия правительству из-за неучета требований к законопроекту о бюджете.

Французская ультраправая партия "Национальное объединение" собирается вынести вотум недоверия правительству из-за неучета требований к законопроекту о бюджете.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции RTL заявил лидер партии Жордан Барделла.

"Конечно, "Национальное объединение" проголосует за вынесения вотума правительству, если только премьер Мишель Барнье каким-то чудом не пересмотрит текст законопроекта о бюджете к 15:00 по местному времени", - отметил он.

Барделла сказал, что его партия предлагала разумные меры, нацеленные на изменение законопроекта. Но, эти предложения не были учтены, и потому "представленный правительством законопроект о бюджете снизит ослабит покупательную способность французов".

В случае голосования за вынесение вотума недоверия правительству "Национальное объединении", представленное в нижней палате парламента 126 депутатами, может сыграть значительную роль.

Figaro отмечает, что если получится вынести вотум недоверия правительству, то это станет первым подобным случаем с 1962 года, когда от власти отстранили правительство Жоржа Помпиду.

Отмечается, что позднее сегодня Национальное собрание, нижняя палата парламента, рассмотрит законопроект о бюджете.