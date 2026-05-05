Во Франции двое военных погибли во время учений
- 05 мая, 2026
- 15:23
Во Франции двое военнослужащих погибли в результате несчастного случая во время дайвинга на реке Мен.
Как передает Report, об этом агентству AFP сообщили в прокуратуре.
Инцидент произошел во время учений в городе Анже в ночь с понедельника на вторник. Водолазы в возрасте 24 и 30 лет участвовали в военных учениях по подводному плаванию.
По предварительным данным, оба водолаза, вероятно, застряли в полости опоры моста через реку.
