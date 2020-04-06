​Во Франции число жертв коронавируса выросло за сутки на 800 человек

Число смертей, зафиксированных в больницах и социальных учреждениях Франции от коронавируса, за сутки возросло более чем на 800 - до отметки в 8 911.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник в ходе брифинга министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"В больницах Франции, мы насчитываем, к сегодняшнему вечеру умерло 6 494 человека. В медико-социальных учреждениях – 2 417 человек", - сказал Веран.

По его словам, еще 7 072 человека находятся в реанимации в больницах по всей стране.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в больницах и медико-социальных учреждениях по данным на понедельник составляет 98 010 человек, из них 74 390 зафиксированы в больницах.