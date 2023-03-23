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Во Франции более миллиона человек приняли участие в акциях против пенсионной реформы

Во Франции более миллиона человек приняли участие в акциях против пенсионной реформы Более миллиона человек приняли участие в манифестациях против пенсионной реформы, которые прошли во многих крупных города Франции.
Другие страны
23 марта 2023 г. 23:48
Во Франции более миллиона человек приняли участие в акциях против пенсионной реформы

Более миллиона человек приняли участие в манифестациях против пенсионной реформы, которые прошли во многих крупных города Франции.

Как сообщает Report, такие данные привели в МВД республики.

В министерстве напомнили, что в предыдущий день всеобщего протеста 15 марта число демонстрантов было вдвое меньше. Рекордное же количество протестующих было отмечено 7 марта - почти 1,3 млн человек.

Всеобщая конфедерация труда (CGT) в свою очередь обнародовала собственные подсчеты, согласно которым, в Париже в акциях протеста участвовали около 800 тыс. демонстрантов. Всего же во Франции, согласно информации профцентра, число демонстрантов на этот раз составило 3,5 млн человек. Примерно столько же, по данным организаторов, вышли на улицы французских городов 7 марта.

Самые масштабные по числу участников акции протеста прошли в этот день в Марселе, Тулузе, Ренне, Нанте, Ницце, Бордо, Тулоне и Лионе.

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