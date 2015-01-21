Во Франции обнародовано количество людей, вовлеченных в террористическую сеть

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что власти должны контролировать более 3000 человек, вовлеченных в "террористические сети". Об этом сообщает Report со ссылкой на Agence France-Presse.

По его словам, на 130% в год увеличилось количество людей, связанных с терроризмом в Ираке и Сирии.

Премьер-министр также объявил о создании 2680 новых рабочих мест и расходовании 490 млн. долларов на повышение борьбы с экстремизмом.