Во Франции более 300 человек задержали на акциях против пенсионной реформы

Полиция в четверг задержала более 300 человек по всей Франции на акциях протеста после решения премьер-министра страны Элизабет Борн провести законопроект о пенсионной реформе в обход парламента.

Полиция в четверг задержала более 300 человек по всей Франции на акциях протеста после решения премьер-министра страны Элизабет Борн провести законопроект о пенсионной реформе в обход парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RTL.

"В Париже 258 человек были задержаны, что достаточно много. 310 [человек задержаны], если учитывать регионы", - отметил он.

Министр добавил, что в некоторых городах, в том числе в Марселе, Нанте и Ренне, местные префектуры подверглись нападению со стороны протестующих.

Ранее телеканал BFM со ссылкой на данные МВД Франции сообщил, что сотрудники правоохранительных органов в четверг задержали в центре французской столицы более 120 участников манифестации против пенсионной реформы.

В четверг Борн, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Он, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет несколько льготных пенсионных режимов. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.