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    Во Франции арестован экс-премьер Косово

    Oн был лидером преступного сообщества и вместе с подельниками несет ответственность за убийства

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Во Франции полиция арестовала бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Косово, а также экс-фигуранта судебного процесса в Гаагском трибунале Рамуша Харадиная.

    Как передает Report, об этом сoобшил Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Отмечается, что международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) подозревал экс-премьера и одного из бывших командиров «Освободительной армии Косово» в том, что он был лидером преступного сообщества и вместе с подельниками несет ответственность за убийства, пытки и жестокое обращение, нарушение законов и обычаев войны. 

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