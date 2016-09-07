Во Флориде упал вертолет, три человека погибли

Баку. 7 Сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли во вторник при аварии вертолета Sikorsky S-61 в районе города Палм-Бэй (штат Флорида).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на очевидцев.

По их словам, непосредственно перед катастрофой не было заметно, чтобы на борту возникли проблемы с двигателем, вертолет осуществлял снижение и вдруг рухнул на землю.

Винтокрылая машина принадлежала компании AAR Corp, занимающейся ремонтом авиатехники.

Расследование причин катастрофы будут осуществлять специалисты Национального управления по безопасности на транспорте.