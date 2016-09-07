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    Во Флориде упал вертолет, три человека погибли

    Перед катастрофой не было заметно, чтобы на борту возникли проблемы с двигателем

    Баку. 7 Сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли во вторник при аварии вертолета Sikorsky S-61 в районе города Палм-Бэй (штат Флорида).

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на очевидцев.

    По их словам, непосредственно перед катастрофой не было заметно, чтобы на борту возникли проблемы с двигателем, вертолет осуществлял снижение и вдруг рухнул на землю.

    Винтокрылая машина принадлежала компании AAR Corp, занимающейся ремонтом авиатехники.

    Расследование причин катастрофы будут осуществлять специалисты Национального управления по безопасности на транспорте.

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