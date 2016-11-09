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    Во Флориде проголосовали за легализацию марихуаны

    Употребление вещества в медицинских целях поддержало большинство жителей штата

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Большинство жителей американского штата Флорида решили поддержать легализацию марихуаны в медицинских целях.

    Как передает Report, об этом сегодня сообщает CNN.

    Напомним, американцам, проживающим в этом штате, сегодня помимо выборов президента США также предложено было определиться на предмет разрешение употребления наркотика в целях лечения ряда различных заболеваний.

    Кроме этого, в настоящее время на территории Соединенных Штатов Америки завершены выборы президента, и в настоящее время ведется подсчет голосов.

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