Во Флориде проголосовали за легализацию марихуаны

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Большинство жителей американского штата Флорида решили поддержать легализацию марихуаны в медицинских целях.

Как передает Report, об этом сегодня сообщает CNN.

Напомним, американцам, проживающим в этом штате, сегодня помимо выборов президента США также предложено было определиться на предмет разрешение употребления наркотика в целях лечения ряда различных заболеваний.

Кроме этого, в настоящее время на территории Соединенных Штатов Америки завершены выборы президента, и в настоящее время ведется подсчет голосов.