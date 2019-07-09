Во Флориде на площадке SpaceX для испытаний корабля Starship произошел пожар

Пожар вспыхнул в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, разрабатываемого принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX.

Как передаёт Report, об этом сообщила газета Florida Today со ссылкой на пресс-службу компании.

Площадка, на которой проходят испытания прототипов корабля, находится в городе Коко (штат Флорида). "Сегодня днем на площадке SpaceX в Коко произошел небольшой пожар", - цитирует газета пресс-секретаря компании Джеймса Глисона. По его словам, огонь "удалось потушить за несколько минут благодаря усилиям пожарной службы".

По словам представителя SpaceX, при пожаре никто не пострадал, но ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в $50-100 тыс. Предполагаемой причиной возгорания являются неполадки электрооборудования.

Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.