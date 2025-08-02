Во Флориде мигранты устроили голодовку

Мигранты, содержащиеся в центре предварительного содержания депортируемых из США нелегалов во Флориде, также известного как "Аллигаторовый Алькатрас", устроили голодовку по меньшей мере на десять дней в знак протеста против условий своего содержания.

Мигранты, содержащиеся в центре предварительного содержания депортируемых из США нелегалов во Флориде, также известного как "Аллигаторовый Алькатрас", устроили голодовку по меньшей мере на десять дней в знак протеста против условий своего содержания.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC .

"Голодовка в центре содержания мигрантов... "Аллигаторовый Алькатрас" длится уже десятый день, пока задержанные (мигранты - ред.) протестуют против условий, которые они называют бесчеловечными и опасными", - говорится на сайте NBC .

Телеканал передает, что один из задержанных мигрантов, Педро Хернандес, был госпитализирован в результате голодовки. По информации канала, Хернандес прибыл в США из Кубы еще в 2006 году, однако иммиграционная полиция задержала его в июле, и с тех пор он находится в центре.

"Я не собираюсь принимать еду, пока они (сотрудники центра - ред.) не проявят к нам уважение", - цитирует телеканал Эрнандеса.