Во Флориде мигранты устроили голодовку

Мигранты, содержащиеся в центре предварительного содержания депортируемых из США нелегалов во Флориде, также известного как "Аллигаторовый Алькатрас", устроили голодовку по меньшей мере на десять дней в знак протеста против условий своего содержания.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
"Голодовка в центре содержания мигрантов... "Аллигаторовый Алькатрас" длится уже десятый день, пока задержанные (мигранты - ред.) протестуют против условий, которые они называют бесчеловечными и опасными", - говорится на сайте
Телеканал передает, что один из задержанных мигрантов, Педро Хернандес, был госпитализирован в результате голодовки. По информации канала, Хернандес прибыл в США из
"Я не собираюсь принимать еду, пока они (сотрудники центра - ред.) не проявят к нам уважение", - цитирует телеканал Эрнандеса.