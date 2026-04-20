    Во Флориде легкомоторный самолет упал у жилого дома, пилот погиб

    Пилот погиб при крушении легкомоторного воздушного судна в окрестностях города Тампы, штат Флорида.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News.

    Согласно информации, самолет Cessna рано утром по местному времени упал при неустановленных обстоятельствах после взлета. Воздушное судно рухнуло на заднем дворе жилого дома, что привело к возгоранию, при этом само строение получило минимальные повреждения.

    В настоящее время Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с Федеральным авиационным управлением США занимаются выяснением причин авиакатастрофы.

    ABŞ-nin Florida ştatında təyyarə qəzaya uğrayıb, ölən var

