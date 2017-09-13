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    Во Флориде из-за урагана погибли 5 человек в обесточенном доме престарелых

    Из дома престарелых были эвакуированы 120 человек

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли в доме престарелых в американском штате Флорида, учреждение оставалось обесточенным после того, как на штат в воскресенье обрушился ураган "Ирма".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила мэр округа Броуард Барбара Шериеф.

    "По моим данным, в общей сложности в одном учреждении погибли пять человек. Три человека погибли в учреждении, двое скончались в больнице. Пока нам не сообщили, какие факторы стали причиной смертей", - заявила Шериеф в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на странице губернатора в Twitter.

    Представитель полиции и пожарной службы сообщил местному телеканалу 7WSVN, что из дома престарелых были эвакуированы 120 человек.

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