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Во Флориде число погибших из-за урагана "Милтон" возросло до девяти

Во Флориде число погибших из-за урагана "Милтон" возросло до девяти Во Флориде из-за обрушившегося на штат урагана "Милтон" погибли не менее девяти человек.
Другие страны
10 октября 2024 г. 23:02
Во Флориде число погибших из-за урагана Милтон возросло до девяти

Во Флориде из-за обрушившегося на штат урагана "Милтон" погибли не менее девяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

По сведениям телеканала, еще три человека погибли в округе Волуси, еще двое умерли в городе Сент-Питерсберг, где за сутки выпало 45 см осадков.

Напомним, что ураган "Милтон" третьей категории достиг суши в среду примерно в 20:35 (04:35 по бакинскому времени) в районе города Сиеста-Ки. Утром в четверг ураган ослаб до первой категории. Без света, по данным мониторингового ресурса PowerOutage, остаются более 3 млн жителей штата.

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