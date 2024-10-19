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ВМС Мексики конфисковали крупнейшую в истории ведомства партию наркотиков

ВМС Мексики конфисковали крупнейшую в истории ведомства партию наркотиков Министерство Военно-морских сил Мексики конфисковало крупнейшую за время существования ведомства партию наркотиков весом более чем 8,3 тонны в районе побережья штата Мичоакан.
Другие страны
19 октября 2024 г. 06:21
ВМС Мексики конфисковали крупнейшую в истории ведомства партию наркотиков

Министерство Военно-морских сил Мексики конфисковало крупнейшую за время существования ведомства партию наркотиков весом более чем 8,3 тонны в районе побережья штата Мичоакан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ВМС республики.

"Военнослужащие в ходе операции, считающейся рекордной по объему конфискованного, изъяли примерно 8 361 кг незаконного груза. 23 предполагаемых нарушителя закона были задержаны, арестованы шесть небольших лодок к юго-западу от города Ласаро-Карденас (штата Мичоакан)", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что быстроходные лодки были обнаружены при патрулировании. Среди плавсредств оказался полупогружной катер с тремя подвесными моторами длиной около 15 метров. В ВМС сообщили, что с его борта было изъято "93 упаковки с предполагаемыми наркотиками общим весом 2 179 кг".

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