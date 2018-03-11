ВМС Ливии спасли 335 нелегальных мигрантов в Средиземном море

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/Военно-морские силы Ливии спасли в субботу в Средиземном море неподалеку от берегов страны 335 нелегальных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель ВМС Аюб Касим.

"Нелегальные мигранты имеют гражданство различных африканских и арабских стран, в том числе Египта, Марокко, Алжира", — заявил представитель ВМС.

Береговой патруль за субботу совершил три спасательные операции, в ходе последней из них были спасены 98 человек, среди них восемь женщин из африканских стран.