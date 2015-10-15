ВМС Италии подняли 118 тел мигрантов, погибших при крушении судна

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Военно-морским силам Италии удалось вытащить из воды 118 тел жертв крушения рыболовецкого судна, произошедшего в Средиземном море в апреле текущего года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ВМС.

В середине апреля в 200 километрах к югу от итальянского острова Лампедуза в Средиземном море затонуло очередное судно, на котором мигранты из Северной Африки пытались доплыть до берегов Италии. Жертвами крушения, по данным ООН, стали около 800 человек. После этой трагедии все мировое сообщество обратило внимание на проблему гибели нелегальных мигрантов в Средиземноморье.

Итальянские ВМС подняли тела погибших, которые находились на морском дне вокруг судна. Еще сотни тел могут оставаться под палубой лодки. С помощью роботизированной руки на палубу был возложен венок.

Подводная операция итальянского флота продолжалась четыре месяца. В ней принимали участие три судна ВМС Италии, а также дистанционно управляемые батискафы, которые используют для поднятия тел со дна моря рядом с местом крушения.

Как говорится в заявлении ВМС, техники закончили анализ обломков судна, теперь его можно поднять на поверхность. Премьер-министр Италии Маттео Ренци ранее заявлял, что судно должно быть поднято, чтобы "весь мир (мог) увидеть, что случилось".