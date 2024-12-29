Власти Южной Кореи обнаружили черные ящики разбившегося Boeing 737-800

Власти Республики Корея нашли и извлекли черные ящики из разбившегося самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан.

Власти Республики Корея обнаружили черные ящики разбившегося самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Yonhap News TV со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

"Что касается черных ящиков, то были обнаружены и бортовой самописец, и звукозаписывающее устройство", - заявили в министерстве.

Телеканал поясняет, что первый аппарат записывает данные о полете, а второй - переговоры в кабине пилотов.

По последним данным, в результате крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, подтверждена смерть 177 человек. Выжили двое, еще двое числятся пропавшими без вести. На борту был 181 человек. Самолет был выпущен в 2009 году.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Самолет предпринял попытку сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы говорят о возникновении пламени в двигателе самолета еще в воздухе. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего произошел взрыв и возгорание.