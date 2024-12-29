О нас

Власти Южной Кореи обнаружили черные ящики разбившегося Boeing 737-800

Власти Южной Кореи обнаружили черные ящики разбившегося Boeing 737-800 Власти Республики Корея нашли и извлекли черные ящики из разбившегося самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 15:18
Власти Южной Кореи обнаружили черные ящики разбившегося Boeing 737-800

Власти Республики Корея обнаружили черные ящики разбившегося самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Yonhap News TV со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

"Что касается черных ящиков, то были обнаружены и бортовой самописец, и звукозаписывающее устройство", - заявили в министерстве.

Телеканал поясняет, что первый аппарат записывает данные о полете, а второй - переговоры в кабине пилотов.

По последним данным, в результате крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, подтверждена смерть 177 человек. Выжили двое, еще двое числятся пропавшими без вести. На борту был 181 человек. Самолет был выпущен в 2009 году.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Самолет предпринял попытку сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы говорят о возникновении пламени в двигателе самолета еще в воздухе. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего произошел взрыв и возгорание.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada qəzaya uğramış təyyarənin qara qutuları tapılıb

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
26 декабря 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi