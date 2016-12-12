Власти Венесуэлы в течении трех суток заменят самые крупные купюры на монеты

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Венесуэльское правительство объявило о замене самых крупных купюр достоинством 100 боливар на монеты, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Власти надеются, что таким образом им удастся справиться с контрабандой и дефицитом продовольствия и товаров первой необходимости.

На обмен купюр отведено всего трое суток. Президент страны Николас Мадуро заявил по телевидению, что у контрабандистов, которые работают на границе, не будет времени на обмен всех своих денег.

Мадуро заявил, что приказал перекрыть все пути доставки контрабандных денег из-за границы.

В Венесуэле наблюдается резкая нехватка продуктов и других товаров на фоне самого высокого в мире уровня инфляции.

Ситуация с инфляцией ухудшается с каждым месяцем. В ноябре стоимость боливара на черном рынке снизилась по отношению к доллару США на 60%.

Сейчас 100 боливар - это примерно два цента США.

4 декабря Центробанк страны объявил о планах выпустить новые купюры достоинством от 500 до 20 тыс. боливар.