Власти Валенсии выделят 250 млн евро на устранение последствий стихийного бедствия

Власти испанского автономного сообщества Валенсия выделят 250 млн евро на преодоление последствий ливней и наводнений, которые привели к жертвам и многочисленным разрушениям.

Власти испанского автономного сообщества Валенсия выделят 250 млн евро на преодоление последствий ливней и наводнений, которые привели к жертвам и многочисленным разрушениям.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава правительства региона Карлос Масон.

По его словам, речь идет о "прямой и быстрой" помощи на ремонт домов, покупку мебели и другое. Он также добавил, что будет предусмотрено как минимум 6 тыс. евро на потерпевшего.

На юге и востоке королевства из-за ливней уровень был повышен до максимального. В Валенсии в результате наводнений погибли 92 человека, однако сейчас все еще ведется поиск пропавших без вести. В других регионах Испании жертвами непогоды стали три человека. В Валенсии множество пропавших.

МИД Румынии сообщили о том, что 22 гражданина страны пропали без вести в Валенсии из-за бури, которая сопровождалась сильными дождями и вызвала наводнения.

Власти Валенсии объявили с 31 октября по 2 ноября траур по погибшим в результате бури.