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Власти Валенсии выделят 250 млн евро на устранение последствий стихийного бедствия

Власти Валенсии выделят 250 млн евро на устранение последствий стихийного бедствия Власти испанского автономного сообщества Валенсия выделят 250 млн евро на преодоление последствий ливней и наводнений, которые привели к жертвам и многочисленным разрушениям.
Другие страны
31 октября 2024 г. 14:21
Власти Валенсии выделят 250 млн евро на устранение последствий стихийного бедствия

Власти испанского автономного сообщества Валенсия выделят 250 млн евро на преодоление последствий ливней и наводнений, которые привели к жертвам и многочисленным разрушениям.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава правительства региона Карлос Масон.

По его словам, речь идет о "прямой и быстрой" помощи на ремонт домов, покупку мебели и другое. Он также добавил, что будет предусмотрено как минимум 6 тыс. евро на потерпевшего.

На юге и востоке королевства из-за ливней уровень был повышен до максимального. В Валенсии в результате наводнений погибли 92 человека, однако сейчас все еще ведется поиск пропавших без вести. В других регионах Испании жертвами непогоды стали три человека. В Валенсии множество пропавших.

МИД Румынии сообщили о том, что 22 гражданина страны пропали без вести в Валенсии из-за бури, которая сопровождалась сильными дождями и вызвала наводнения.

Власти Валенсии объявили с 31 октября по 2 ноября траур по погибшим в результате бури.

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