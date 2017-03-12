Власти Турции перекрыли входы и выходы в голландские диппредставительства

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Турецкая полиция перекрыла входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил представитель МИД Турции.

"По соображениям безопасности входы и выходы в голландское посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле перекрыты", - сообщил представитель МИД Турции.

Такие меры могут быть связаны с возможными протестными выступлениями граждан Турции из-за напряженности в дипотношениях между Анкарой и Гаагой, возникшей из-за того, что ранее голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.