Власти Таиланда возвращают комендантский час для сдерживания третьей волны коронавируса

Власти Таиланда объявили о введении с 12 июля в 10 провинциях новых ограничений, которые призваны помочь справиться с третьей волной распространения коронавируса

Власти Таиланда объявили о введении с 12 июля в 10 провинциях новых ограничений, которые призваны помочь справиться с третьей волной распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСC, об этом сообщил заместитель пресс-секретаря МИД Натапану Нопакун.

Решение было принято сегодня по итогам заседания центра по борьбе с распространением коронавируса в королевстве.

"Министерство здравоохранения обеспокоено тем, что растет количество инфицированных и скоро оно начнет превышать 10 тыс. в день, - пояснил он во время онлайн-брифинга. - Число смертей в ближайшие две недели может превысить 100 в день". "В этой связи власти приняли решение о введении новых ограничительных мер, которые включают в себя комендантский час и запрет на передвижение", - добавил Нопакун. По его словам, "новые ограничения вступают в силу с 12 июля и будут действовать 14 дней в регионах с высоким уровнем распространения коронавируса", в том числе Бангкоке и соседних провинциях.