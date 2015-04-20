Власти США начали расследование гибели еще одного афроамериканца

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Власти США начали расследование обстоятельств гибели еще одного афроамериканца, который незадолго до этого был задержан полицией.

На сей раз инцидент произошел в Балтиморе - крупнейшем городе штата Мэриленд, расположенном всего в часе езды от Вашингтона. Как передает агентство Ассошиэйтед пресс, 25-летний житель этого города Фредди Грей скончался в местной больнице в воскресенье. Это произошло через неделю после того, как он серьезно пострадал при аресте.

"У него был сломан позвоночник, он впал в кому, пережил клиническую смерть, ему провели серьезную операцию для того, чтобы спасти жизнь. Он боролся за жизнь в течение недели, но в воскресенье утром скончался", - сообщил адвокат семьи погибшего Билли Мерфи.

Мэр Балтимора Стефани Ролингс-Блейк и руководители местной полиции пообещали провести всесторонне изучение обстоятельств трагедии. Замглавы полицейского управления Джерри Родригес, в частности, сообщил, что сейчас ведутся два расследования. По его словам, "одно из них является криминальным и касается Грея и сотрудников полиции". Однако он не уточнил, почему блюстители порядка решили задержать Грея. "Полицейские работали в криминогенной зоне, где было большое количество инцидентов, связанных с наркотиками. Они решили, что Грей был вовлечен в преступную деятельность", - сказал он, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".