Власти: спецслужбы США предотвратили угрозу безопасности Папы Римского

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Американские спецслужбы предотвратили вероятную угрозу безопасности Папы Римского Франциска во время его предстоящего визита в США, сообщил в воскресенье председатель комитета по национальной безопасности палаты представителей конгресса Майкл Маккол.

"Я очень обеспокоен. Секретная служба США проинформировала меня в закрытом режиме", - сказал он в эфире телекомпании Эй-би-си, когда его спросили, существуют ли поводы для беспокойства и угрозы со стороны "Исламского государства" в связи с предстоящим визитом, отмечает "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы очень пристально следим за угрозами в адрес Папы во время его пребывания в США. Мы предотвратили одну конкретную угрозу", — сказал он, не уточнив деталей.

Маккол, являющийся католиком, призвал "быть бдительными, чтобы обеспечить безопасность Папы в США".

Папа Римский Франциск в ходе визита в США посетит Вашингтон (22-24 сентября), Нью-Йорк (25 сентября) и Филадельфию (26-27 сентября). В частности, он встретится в Белом доме с президентом США Бараком Обамой, выступит перед членами конгресса и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.