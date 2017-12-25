Власти Саудовской Аравии освободили около 20 обвиненных в коррупции

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии за последние несколько дней освободили из-под стражи не менее двух десятков человек, ранее обвиненных в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, в число освобожденных в течение последней недели вошли влиятельные лица. Это, в частности, бывший министр финансов и один из членов руководства государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф. Его обвиняли в мошенничестве, связанном с проектом по расширению мечети в Мекке.

В числе отпущенных из-под стражи принц Турки бен Халид, а также бывший помощник министра финансов и экс-руководитель компании Saudi Telecom. "Все они вышли на свободу, - приводятся в публикации слова источника издания из числа саудовских чиновников. - Выпустили не менее двух десятков человек, если не больше". Он также отметил, что вскоре начнутся судебные разбирательства по обвинению в коррупции.