Власти Румынии приветствовали акцию объединения с Молдавией

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/Президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Виктор Понта поддержали унионистов (сторонников объединения Молдавии с Румынией), организовавших марш "Объединения" и акцию "Мост цветов", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Около двух тысяч сторонников объединения Молдавии с Румынией на прошлой неделе провели в центре Кишинева в воскресенье митинг с призывом начать объединительный процесс. По его окончании прошло шествие по улицам молдавской столицы. Унионисты продолжили марш "Объединения" с понедельника до воскресенья, дойдя до румынского города Яссы и Бухареста.

Кишиневское онлайн-издание Unimedia.info, ссылаясь на сообщение Йоханниса в социальной сети Facebook, отмечает, что президент не смог встретить в Бухаресте группу молодых людей, которые проделали долгий путь из Кишинева до Бухареста, однако "он был восхищен этим поступком".

"Своим дерзким жестом они доказали со всей силой своего поколения, которое чувствует себя глубоко европейским, что у нас общий путь. Мы докажем всем, что независимо от всех приложенных усилий и времени, которое пройдет, мы исполним мечту и будем вместе в Европе. Я убежден, что жители обоих берегов Прута в один прекрасный день найдут себя не только в объединении, но и в единстве", - написал Йоханнис на своей странице в Facebook.