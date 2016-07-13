Власти рекомендовали 60 тыс. человек в Японии эвакуироваться

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Из-за ливневых дождей, обрушившихся на юго-запад Японии, местные власти рекомендовали эвакуацию 66,5 тыс. человек в префектурах Кумамото, Ямагути, Нагасаки и Фукуока.
На острове Цусима в префектуре Нагасаки за 48 часов выпали 300 мм осадков. По оценкам синоптиков, такой интенсивности дожди проходят здесь не чаще одного раза в 50 лет, как передает Report со ссылкой на РИА Новости.
В префектуре Кумамото, где почвы ослаблены из-за произошедших в апреле крупных землетрясений магнитудой 6 и 7, из-за опасности оползней объявлена эвакуация для 55 тыс. человек.
В префектуре Ямагути на юго-западе японского острова Хонсю уровень воды на ряде рек достиг критической отметки, рекомендована эвакуация 10,5 тыс. человек. В префектуре Фукуока на Кюсю рекомендации получили 1000 человек.
Синоптики считают, что в ближайшие сутки на острове Кюсю выпадет до 250 мм осадков и предупреждают о возросшей опасности затоплений и оползней в префектурах Кумамото, Оита, Фукуока, Ямагути.
News DepartmentАвтор новости
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