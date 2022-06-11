О нас

Власти Пекина выявили новый очаг коронавируса

Власти Пекина выявили новый очаг коронавируса Власти китайской столицы выявили новый очаг коронавируса в престижной части района Чаоян на северо-востоке города, где проживает множество иностранцев. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня пекинский комитет здравоохранения.
Другие страны
11 июня 2022 г. 09:08
Власти Пекина выявили новый очаг коронавируса

Власти китайской столицы выявили новый очаг коронавируса в престижной части района Чаоян на северо-востоке города, где проживает множество иностранцев. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня пекинский комитет здравоохранения.

По его данным, вспышка инфекции обнаружена в одном из местных баров. За минувшие сутки медики выявили в городе 61 зараженного (из них 25 - бессимптомные носители) - все они побывали в этом заведении.

В связи с возникшей ситуацией администрация Чаояна вновь ужесточила эпидемические требования.

Многие увеселительные заведения опять временно закрыты, а лица, в последние дни находившиеся там, где был зафиксирован указанный очаг заражения, будут помещены на карантин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pekində yeni koronavirus ocağı aşkarlanıb

Самое важное

14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27
В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04
Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
6 июня 2022 г. 17:39
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
6 июня 2022 г. 17:24
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
6 июня 2022 г. 15:51
Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?
Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?
6 июня 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi