Власти Пекина выявили новый очаг коронавируса

Власти китайской столицы выявили новый очаг коронавируса в престижной части района Чаоян на северо-востоке города, где проживает множество иностранцев. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня пекинский комитет здравоохранения.

Власти китайской столицы выявили новый очаг коронавируса в престижной части района Чаоян на северо-востоке города, где проживает множество иностранцев. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня пекинский комитет здравоохранения.

По его данным, вспышка инфекции обнаружена в одном из местных баров. За минувшие сутки медики выявили в городе 61 зараженного (из них 25 - бессимптомные носители) - все они побывали в этом заведении.

В связи с возникшей ситуацией администрация Чаояна вновь ужесточила эпидемические требования.

Многие увеселительные заведения опять временно закрыты, а лица, в последние дни находившиеся там, где был зафиксирован указанный очаг заражения, будут помещены на карантин.