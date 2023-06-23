Власти Нигера убрали из гимна строки о благодарности Франции

Парламент Нигера согласовал поправки в первую статью Конституции для изменения текста государственного гимна - гимн теперь называется "Честь Отечества" и из него убрали слова о благодарности Франции.

Парламент Нигера согласовал поправки в первую статью Конституции для изменения текста государственного гимна - гимн теперь называется "Честь Отечества" и из него убрали слова о благодарности Франции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Все присутствующие 149 депутатов проголосовали за законопроект о новом государственном гимне. Правительство Нигера обосновало решение об изменении гимна тем, что "от Второй мировой войны до обретения независимости Нигер пережил политическую эволюцию".

В гимне содержалось обещание нигерцев "избегать напрасных ссор", "гордиться и благодарить за вновь обретенную свободу", а колониальное прошлое было представлено в качестве "опеки".

В итоге текст гимна решили переписать, для этого в 2019 году был создан специальный комитет экспертов. В парламенте рассчитывают, что новый гимн будет способствовать продвижению равенства, свободы, братства, патриотизма и национального единства.