Власти Назарета открестились от отмены Рождества

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Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Власти города Назарета, в котором, согласно Евангелию, вырос Иисус Христос, не будут отменять праздничные мероприятия в честь Рождества.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Накануне газета Times of Israel сообщила, что мэр-мусульманин города Али Салам объявил об отмене празднеств. Он объяснил это ответом на решение американского президента Дональда Трампа по Иерусалиму.

“Я не знаю, почему люди подумали, что празднества отменятся. Все, кроме отсутствия трех певцов, будет [проходить] стандартно. Мы уже успели пригласить 60 тыс. человек”, — сообщил агентству сам Салам.

Дональд Трамп ранее объявил, что США переносят свое посольство в Израиле в Иерусалим и признают этот город столицей страны. Такой шаг американского президента вновь обострил арабо-израильский конфликт.