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Власти Мьянмы и повстанцы договорились о прекращении огня

Власти Мьянмы и повстанцы договорились о прекращении огня Военные власти Мьянмы согласовали режим прекращения огня с орудующими на севере страны повстанческими группировками.
Другие страны
12 января 2024 г. 22:34
Власти Мьянмы и повстанцы договорились о прекращении огня

Военные власти Мьянмы согласовали режим прекращения огня с орудующими на севере страны повстанческими группировками.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из лидеров группировки "Национально-освободительная армия Та-анг" (TNLA).

Боевики согласились воздерживаться от наступательных действий, в то время как военные условились не наносить авиа- и артиллерийские удары, отмечает агентство.

Как сообщил 11 декабря мьянманский телеканал MRTV, военные власти республики при посредничестве Китая провели переговоры с представителями повстанческих группировок с целью поиска политического решения для урегулирования гражданского конфликта в стране.

По его данным, в переговорах приняли участие представители таких группировок, как "Армия национально-демократического альянса Мьянмы" (MNDAA), "Национально-освободительная армия Та-анг" и "Армия Аракана" (АА).

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу партии "Национальная лига за демократию" на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек.

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