​Власти КНР задержали более 400 беглых коррупционеров

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Правоохранительным органам Китая в рамках проводимой спецоперации "Охота на лис —2016" к настоящему времени удалось задержать 409 граждан КНР, которые находились в розыске и скрывались за границей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство общественной безопасности КНР (МОБ).

МОБ в начале мая начал новую кампанию по розыску людей, подозреваемых в коррупции или должностных преступлениях и скрывающихся за рубежом. Кампания получила название "Охота на лис-2016".

Сообщается, что в числе задержанных также 15 человек, которые были включены в список 100 самых разыскиваемых подозреваемых. Также поясняется, что 127 подозреваемых проходят по делам на сумму более 10 миллионов юаней (около 1,5 миллиона долларов), 28 — фигурируют в делах на сумму более 100 миллионов юаней.

Отмечается, что 33 человека скрывались за пределами КНР свыше пяти лет, 12 человек — более 10 лет.