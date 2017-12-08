Власти Калифорнии направили предупреждения о пожарах 12 млн жителей

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Власти Калифорнии выслали 12 млн жителей предупреждения об опасности пожаров.

Как передает Report, текстовые сообщения получило население семи округов на юге американского штата.

Из зоны стихийного бедствия эвакуировано уже более 200 тыс. человек. В основном это жители округов Вентура и Лос-Анджелес.

Огонь угрожает нескольким тысячам зданий. Нарушено энергоснабжение более 23 тыс. домов и предприятий, сообщает телеканал CBS.