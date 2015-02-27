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    ​Власти Индии хотят вложить 137 млрд. долларов в железные дороги

    В планах властей - ускорить темпы экономического роста

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Индии намерено инвестировать 137 млрд. долларов в свою сеть железных дорог в течение следующих пяти лет.

    Как передает Report, в планах властей - ускорить темпы экономического роста, избежав повышения тарифов.

    Министр железнодорожного сообщения Суреш Прабху особо подчеркнул необходимость сделать поезда более чистыми, а также улучшить туалеты в вагонах.

    Компания, владеющая почти всей индустрией железнодорожных перевозок Индии, - один из крупнейших работодателей в мире. Однако ее часто критикуют за то, что она малоэффективна и давно нуждается в модернизации.

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