Власти Гондураса усилили охрану президента страны в связи с угрозами покушения

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Особые меры предприняли спецслужбы Гондураса в связи с появившимися сведениями о намерениях криминала осуществить покушение на президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник Генерального штаба гондурасских войск генерал Фреди Диас.

Он подтвердил, что власти Гондураса получили информацию о подготовке покушения на Орландо Эрнандеса, которое готовила наркомафия в сентябре прошлого года. В связи с этим, по его словам, усилена охрана главы государства.

Во время общения с прессой Диас не исключил, что "в будущем могут возникнуть новые угрозы со стороны организованной преступности в отношении высокопоставленных чиновников Гондураса".

По официальным данным, убийство Орландо Эрнандеса планировала наркомафия с использованием средств и боевиков из Гватемалы, Гондураса, а также из Колумбии и Мексики. Планы по ликвидации гондурасского президента, которые намеревались осуществить преступники, подтверждали также источники спецслужб США.

В создавшейся ситуации Эрнандес заявил прессе, что "не намерен отказываться от своих обязательств перед электоратом", главным направлением которых является усиление борьбы с преступностью.