Власти Германии зарегистрировали около 1 млн. беженцев

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В конце ноября в Германии зарегистрировано 965 тыс. беженцев, сообщает Report cо ссылкой на Die Welt.

Таким образом, официальные прогнозы властей относительно 800 тыс. беженцев, которых Германия готовилась принять до конца года, не оправдались.

В ноябре власти ФРГ зарегистрировали 206 тыс. мигрантов.

По словам главы МВД Германии Томаса де Мезьера, более половины просителей убежища (около 484 тыс. человек) прибыли в страну из Сирии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости установления контроля над миграционными потоками.