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Власти ФРГ оценили ущерб от июльских наводнений в рекордные €29,2 млрд

Власти ФРГ оценили ущерб от июльских наводнений в рекордные €29,2 млрд Правительство ФРГ оценивает общий ущерб от июльских наводнений, которые затронули ряд регионов страны, в рекордные 29,2 млрд евро.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 08:06
Власти ФРГ оценили ущерб от июльских наводнений в рекордные €29,2 млрд

Правительство ФРГ оценивает общий ущерб от июльских наводнений, которые затронули ряд регионов страны, в рекордные 29,2 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на данные кабмина.

Власти Германии подали запрос на получение финансовой помощи из Фонда солидарности ЕС. В нем Берлин озвучил вышеупомянутую сумму. Таким образом, ущерб от июльских наводнений во много раз превзошел ущерб, который был причинен во время подобных катастроф в 2002 и 2013 годах.

Чуть более половины заявленного ущерба приходится на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, прежде всего районы в долине реки Ар, более 40% - на Северный Рейн - Вестфалию. В меньшей степени пострадали Бавария и Саксония.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180, пострадали более 750 человек.

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