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Власти Франции объявили о выходе страны из острой фазы эпидемии COVID-19

Власти Франции объявили о выходе страны из острой фазы эпидемии COVID-19 Заболеваемость COVID-19 во Франции существенно снизилась, и страна постепенно выходит из острой фазы эпидемии.
Другие страны
2 марта 2022 г. 17:42
Власти Франции объявили о выходе страны из острой фазы эпидемии COVID-19

Заболеваемость COVID-19 во Франции существенно снизилась, и страна постепенно выходит из острой фазы эпидемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь на брифинге по итогам заседания Совета министров.

Официальный представитель правительства сообщил, что заболеваемость COVID-19 снизилась на треть за прошедшую неделю. Также он заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом в больницах, в том числе в реанимациях.

На фоне улучшения санитарной обстановки власти постепенно смягчают коронавирусные ограничения и с понедельника, в частности, был упразднен масочный режим во всех закрытых помещениях, перед входом в которые требуется предъявлять вакцинный пропуск. В то же время он не смог ответить на вопрос, подтверждает ли правительство ранее озвученный план об отказе от вакцинного пропуска к середине марта.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения за 1 марта, за 24 часа было выявлено около 79,8 тыс. инфицированных. Заболеваемость снизилась до 590 случаев на 100 тыс. жителей, тогда как еще пару недель назад она была вдвое выше. К настоящему моменту полный курс вакцинации в стране прошли 53,2 млн человек, 39 млн французов получили бустерную дозу.

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