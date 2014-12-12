Власти ЕС пересмотрят санкции в отношении Януковича

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Весной 2014 года власти ЕС заморозили банковские активы Виктора Януковича, его двух сыновей, а также бывших министров (всего 22 человека), замешанных, по мнению Брюсселя, в нецелевом использовании государственных средств. Введенные санкции должны продлеваться ежегодно, как передает Report со ссылкой на РФР,

«В настоящий момент идет обсуждение нескольких индивидуальных случаев чиновников, попавших в санкционный список Евросоюза», отмечает американская газета Wall Street Journal.

Согласно изданию, как минимум три человека могут быть удалены из «черного списка».

Также существуют сомнения по поводу других 13 чиновников, находящихся под санкциями. Санкции ЕС вводились в «координации с украинским правосудием», - сообщает высокопоставленный чиновник ЕС, - «они подали нам списки лиц, в отношении которых велось следствие в Украине».

Сейчас европейские власти выяснили, что некоторые чиновники более не находятся под следствием. «Так что возникает вопрос, стоит выводить этих людей из-под санкций или нет», - объясняет он.

Экс-президент Виктор Янукович и его сыновья в мае 2014 года подали на апелляцию в Европейский суд по правам человека, заявив, что власти ЕС ввели санкции против них, «не имея надлежащей правовой базы». Власти Евросоюза ввели санкции в отношении экс-президента Украины после того, как тот бежал из Украины и Россия аннексировала полуостров Крым.