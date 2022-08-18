Власти Дании выделят 6 млрд долларов на усиление ВМФ

Правительство Дании намерено выделить в текущем году дополнительно 40 млрд крон (6 млрд долларов) на строительство военных кораблей в целях укрепления военно-морского флота.

Правительство Дании намерено выделить в текущем году дополнительно 40 млрд крон (6 млрд долларов) на строительство военных кораблей в целях укрепления военно-морского флота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

Министр обороны Мортен Бёдсков объявил в четверг о создании "национального партнерства в морской области".

"Задача партнерства состоит в более надежном снабжении вооруженных Дании и одновременно в использовании огромного потенциала, что присутствует в датском морском секторе, для удовлетворения текущих потребностей вооруженных сил", - говорится в сообщении военного ведомства.

Необходимость укрепления ВМФ Минобороны объясняется боевыми действиями РФ в Украине и возникновением новой ситуации с европейской безопасностью, когда "как никогда важно, чтобы Дания была способна защитить себя самостоятельно".

Ранее в этом году правительство и ряд парламентских партий договорились о необходимости укрепления обороны Дании. В частности, королевство должно достичь цели НАТО по 2% ВВП расходов на оборону к 2033 году.