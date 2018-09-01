Власти Амстердама заявили о наличии у напавшего на прохожих "террористического мотива"

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Власти столицы Нидерландов заявили, что у 19-летнего афганца, напавшего с ножом на прохожих в Амстердаме, был «террористический мотив».

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление правительства.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали двое американцев. В настоящее время они находятся в больнице.

31 августа сообщалось, что в Нидерландах сотрудники полиции открыли огонь по злоумышленнику, который совершил нападение с ножом на людей на железнодорожной станции в Амстердаме.