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    Власти Амстердама заявили о наличии у напавшего на прохожих "террористического мотива"

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Власти столицы Нидерландов заявили, что у 19-летнего афганца, напавшего с ножом на прохожих в Амстердаме, был «террористический мотив». 

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление правительства.

    Отмечается, что в результате произошедшего пострадали двое американцев. В настоящее время они находятся в больнице.

    31 августа сообщалось, что в Нидерландах сотрудники полиции открыли огонь по злоумышленнику, который совершил нападение с ножом на людей на железнодорожной станции в Амстердаме.

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