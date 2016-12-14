Власти Алеппо сообщили о полном прекращении огня

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В сирийском Алеппо с вечера вторника, 13 декабря, соблюдается полное прекращение огня.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителыем пресс-службы губернатора Алеппо Аммар Эззу.

«В городе соблюдается полная тишина с вечера. Информации о перестрелках не поступало. Возможно, были одиночные выстрелы в рамках празднования, как днем ранее», — отметил собеседник агентства.

Корреспондент агентства сообщил с места событий, что со стороны восточных кварталов, где, по разным данным, могут оставаться боевики, были слышны автоматные очереди.

В свою очередь, источник в штабе операций сообщил, что оставшиеся террористы и их семьи, согласно договоренности, выйдут из Алеппо через КПП Рамусе на запад, автобусы уже подготовлены.