Визит короля Испании вызвал массовые протесты в Барселоне

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Визит короля Испании Филиппа VI в Барселону по случаю проведения в городе Всемирного мобильного конгресса ознаменовался акциями протеста, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В ходе столкновений с полицией пострадали 19 человек. Все травмы были незначительными, большинство из них было получено при попытке преодолеть полицейский кордон, выставленный на пути к Дворцу каталонской музыки, куда направлялся накануне вечером монарх.

В целом акции носили мирный характер.

Манифестации были организованы "Комитетами защиты республики", выступающими на независимость Каталонии.

Визит короля Испании в Каталонию стал первым с момента проведения "референдума о независимости" автономии в октябре 2017 года.